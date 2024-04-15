В Подмосковье стартовал прием заявок на конкурс молодого правозащитника

По инициативе аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области и молодежного совета проводится конкурс на лучшего молодого правозащитника Московской области, сообщает пресс-служба омбудсмена региона.

«Приглашаем молодых людей, которые занимаются активной правозащитной деятельностью в Подмосковье, принять участие в нашем конкурсе, — сказала Ирина Фаевская. — Конкурс проводится для того, чтобы выявить лучших и, конечно, поощрить их деятельность. Важно поддерживать молодых людей, которые занимаются таким важным делом».

Принять участие в конкурсе могут граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 35 лет включительно, занимающиеся правозащитной деятельностью в Московской области по следующим направлениям: активная и плодотворная общественная деятельность в сфере защиты прав и свобод человека; благотворительная, волонтерская деятельность, направленная на оказание безвозмездной помощи нуждающимся; развитие и укрепление институтов гражданского общества; правовое просвещение граждан в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.

Конкурсные материалы с приложенными документами необходимо направить на адрес электронной почты upchmo@mosreg.ru с пометкой «на конкурс «Молодой правозащитник Московской области» не позднее 1 августа.

Победитель и призеры конкурса получат памятные призы от уполномоченного по правам человека.

Подробнее о конкурсе можно узнать в положении по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.