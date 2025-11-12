В Подмосковье стартовал прием заявок на фестиваль для студентов с ОВЗ

Стартовал прием заявок на VIII Региональный фестиваль «Сияние надежды», который предоставит возможность обучающимся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) продемонстрировать свои творческие таланты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Фестиваль проводится по следующим номинациям:

Песня (соло, группа);

Владение музыкальным инструментом;

Художественное слово;

Фотоискусство;

Танец.

Конкурс включает два этапа. Отборочный этап пройдет с 11 по 25 ноября 2025 года в профессиональных образовательных организациях (ПОО) и образовательных организациях высшего образования (ОВО). Финал фестиваля запланирован на 3 декабря 2025 года в 11:00 и состоится в Культурном центре «Красногорье» по адресу: Московская область, г. Красногорск, Вокзальная улица, 10А.

Заявки на участие принимаются до 25 ноября 2025 года по электронной почте: allara-ashley@mail.ru. Контактное лицо для связи и по вопросам: Антонова Алла Вячеславовна, телефон: 8 903 582-04-32. С положением можно ознакомиться на сайте.

Организаторами фестиваля выступают Красногорский колледж и Центр инклюзивного профессионального образования колледжа «Энергия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.