В Подмосковье стартовал прием заявок на благоустройство территорий в 2025 году

Заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов в рамках еженедельного штаба обсудил с главами муниципалитетов сбор заявок на 2025 год по программе «Формирование современной комфортной городской среды», «Пешком», благоустройство дворовых территорий, а также по ямочному ремонту во дворах многоквартирных домов и внутриквартальных проездах, сообщает пресс-служба ведомства.

«Городским округам в первую очередь предстоит определить вид и объем планируемых работ, координаты мест, где планируется реализовать программу, а также в установленные сроки согласовать их с жителями. Добавлю, что от дотаций на проведение мероприятий по ямочному ремонту и пешеходным коммуникациям отказались порядка 10 муниципалитетов, среди которых: Краснознаменск, Луховицы, Воскресенск, Клин, Раменский округ, Королев и Черноголовка. В этом случае благоустройство в этих городах будет проходить за счет средств муниципального бюджета», — сказал Мурашов.

Комплексное благоустройство территорий включает в себя озеленение, обустройство детских площадок, создание спортивных зон, установку нового освещения и обновление дорожных покрытий. Итоговый перечень необходимых работ согласовывается с жителями двора.

Целью данных мероприятий является улучшение качества жизни граждан Подмосковья, создание комфортной и безопасной городской среды для отдыха и прогулок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.