В Подмосковье стартовал областной конкурс «Учитель года»

В Московской области 14 апреля стартовал областной конкурс «Учитель года Подмосковья». В этом году конкурс проводится уже в 36-й раз, в нем принимают участие 57 лучших педагогов со всего региона. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.

Первый и второй туры проходят с 14 по 18 апреля на площадках Губернского колледжа и парк-отеля «Воздвиженское» в городе Серпухов. Участники представят собственные методические разработки, проведут открытые уроки, классные часы и мастер-классы.

С приветственным словом к конкурсантам в обратилась министр образования Московской области Ингрид Пильдес. Она подчеркнула значимость конкурса как платформы для выявления новых талантов, обмена идеями и поиска инновационных решений в обучении.

«Мы ждем от вас творческого вдохновения и новых подходов к обучению», — отметила министр.

В первый день конкурса состоялось испытание «Методическая мастерская», в рамках которого педагоги представили свои методические приемы и подходы к преподаванию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.