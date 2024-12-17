В Подмосковье стартовал новый сезон просветительского проекта «Цифровой ликбез»

В Подмосковье стартовал новый сезон «Цифрового ликбеза», на котором школьникам расскажут о безопасном взаимодействии с цифровыми платформами при совершении покупок и поиске работы. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Урок по цифровой грамотности и кибербезопасности включает видеоролики и методические материалы по темам: «Как безопасно покупать товар с доставкой» и «Как безопасно найти подработку».

В новом цикле «Цифрового ликбеза» расскажут, как искать товары на онлайн-платформе, безопасно общаться с продавцами и выбрать надежного, а также как безопасно покупать и получать товары с доставкой. Кроме того, школьники, решившие подработать на время каникул, узнают, на что стоит обратить внимание при поиске вакансий, какую информацию нельзя сообщать собеседнику и как узнать, надежный ли работодатель.

С 16 декабря 2024 г. по 2 февраля 2025 г. на сайте цифровойликбез.рф будут размещены видеоролики и методические материалы, которые посвящены правилам кибербезопасности от интернет-площадки «Авито».

«Цифровой ликбез» был запущен в 2022 году при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России. Его уроки посвящены безопасному поведению в сети Интернет и развитию навыков цифровой грамотности у подрастающего поколения. На сайте проекта представлены мультипликационные ролики от ведущих цифровых компаний-лидеров — Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», VK, «Авито», «Лаборатория Касперского».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.