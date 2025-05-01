В Подмосковье стартовал новый сезон «Битвы роботов»

В Подмосковье стартовал международный чемпионат по битве роботов. В этом году чемпионат проходит по двум дисциплинам: «Битва роботов» для всех возрастов с роботом весом до 110 килограмм и «Битва мини-роботов» для участников от 10 до 17 лет с роботом весом до 1,5 кг. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

«Битва роботов» — это зрелищный чемпионат и международная площадка по обмену опытом в области робототехники. Изобретатели и лучшие технологии со всего мира встречаются для того, чтобы показать свое мастерство и сразиться за призовой фонд.

Прием заявок на участие в новом сезоне чемпионата стартовал 24 апреля на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.