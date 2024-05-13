В Подмосковье стартовал межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы»

сегодня в 16:05

В Московской области стартовал итоговый межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы» — 2024. Открытие соревнований состоялось на базе Серпуховского колледжа, где победители региональных этапов из Татарстана, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Свердловска и Московской области сразятся за звание лучшего молодого специалиста в управлении складированием. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В составе команды региона — более 360 студентов и школьников. Соревнования пройдут в 11 образовательных учреждениях области, среди которых губернский колледж, техникум имени С. П. Королева, колледжи «Энергия», «Московия», Коломенский аграрный колледж имени Н. Т. Козлова и Бронницкий автомобильно-дорожный колледж.

Московская область станет площадкой проведения чемпионата по 26 компетенциям, включая кинологию, сантехнику, гидрометеорологическую безопасность, лазерные и облачные технологии, сельскохозяйственные биотехнологии, турагентскую деятельность и другие.

Итоговый этап чемпионата пройдет в 27 регионах России.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.