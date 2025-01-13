В Подмосковье стали известны победители конкурса творческих экопроектов

Итоги пятого юбилейного конкурса детских экологических проектов «Экоподмосковье» подвели на территории городского округа Мытищи. Авторы более 500 лучших работ были приглашены на «ЭкоЕлку» для вручения наград, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Дети со всего региона представили более 3 000 экопроектов: рисунков, плакатов, стихотворений, видео- и фоторабот на темы правильного обращения с отходами, рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды.

«Видим, что все ребята провели колоссальную работу. Они не просто подготовили проекты и вложили в них душу, но и старались таким образом найти пути решения непростых задач. Каждый участник стал частью экологического движения. Ежегодно число неравнодушных к окружающей среде школьников региона растет — они все чаще принимают участие в экологических акциях, поддерживают инициативы по раздельному сбору отходов и готовы идти в ногу со временем», — сказал первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Церемонию награждения сопровождал праздничный концерт. Детские коллективы в творческой форме затронули актуальные экологические вопросы современности.

С наступившим Новым годом гостей поздравили Дед Мороз и Снегурочка, а также для всех желающих работала зона с мастер-классами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.