В Подмосковье стали известны первые результаты ЕГЭ по русскому языку

В Московской области объявлены результаты единого государственного экзамена по второму обязательному предмету — русскому языку. Экзамен прошел 30 мая 2025 года, в нем приняли участие 36 155 одиннадцатиклассников. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Максимальный результат — 100 баллов — показали 87 выпускников. Более пяти тысяч одиннадцатиклассников набрали от 80 до 99 баллов, что свидетельствует о высоком уровне подготовки. Свыше 30 тысяч участников получили от 36 до 80 баллов, успешно преодолев минимальный порог. И лишь 119 человек не справились с экзаменационной работой», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

По словам министра, средний балл по региону составил 62,5 — это хороший показатель, демонстрирующий стабильность и качество подготовки школьников Подмосковья.

Экзамен проходил в 278 пунктах проведения, а за его организацией следили 1427 наблюдателей — как общественных, так и онлайн. На выполнение экзаменационной работы отводилось 3 часа 30 минут (210 минут).

В ведомстве напомнили, что для тех, кто не преодолел минимальный порог, предусмотрен резервный день пересдачи — 23 июня.

По всем вопросам, связанным с проведением государственной итоговой аттестации, выпускники и их родители могут обращаться на горячую линию министерства образования Московской области: 8 (498) 602-10-95.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.