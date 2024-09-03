Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 19:36

В Подмосковье срубили более 1 тыс сухостойных и аварийных деревьев с начала лета

Сухостои и деревья с поврежденными ветвями представляют потенциальную угрозу для жителей, особенно в условиях сильного ветра или непогоды. Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья следят за тем, как коммунальные службы выполняют эти задачи, чтобы гарантировать качество выполнения работ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, за летний сезон на территории Московской области по обращениям жителей и в рамках сезонной опиловки устранено 1 095 сухостойных и аварийных деревьев.

Аварийными признаются деревья с наличием структурных изъянов, в том числе гнилей, обрыва корней, опасного наклона, способных привести к падению ветвей или целого дерева.

Обращение в территориальный отдел министерства позволит оперативно принять необходимые меры для ликвидации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.