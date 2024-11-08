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В Подмосковье сотрудники Гостехнадзора провели более 1 тыс техосмотров за неделю

Особое внимание при регистрации техники уделяется проверке ее соответствия техническим регламентам и стандартам безопасности. За неделю инспекторы Гостехнадзора Минэкологии Подмосковья провели 1 090 технических осмотров, сообщает пресс-служба ведомства.

Регистрация позволяет контролировать использование техники, обеспечить ее надлежащее техническое состояние и безопасность на дорогах. Эти меры направлены на улучшение безопасности эксплуатации техники в работе.

Инспекторы также провели 373 экзамена на право управления самоходной машиной. Выдали и заменили в связи с окончанием срока действия 521 удостоверение тракториста-машиниста.

В результате всех этих мероприятий, уровень безопасности и контроля за использованием самоходной техники значительно повысился, что способствует снижению аварийности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.