В Подмосковье состоится патриотическая игра «Зарница» 21 февраля

В школе № 29 Химок пройдет патриотическая игра «Зарница», приуроченная ко Дню признания Донецкой и Луганской Народных Республик Российской Федерацией. Перед началом игры участников ждет лекция от приглашенного спикера — заслуженного тренера России, директора спортивной школы имени Горелова Александра Свиря, сообщает пресс-служба администрации округа.

«День признания Донецкой и Луганской Народных Республик Российской Федерацией — это дата, которая стала важной вехой в новейшей истории России», — рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

В рамках игры ребята смогут продемонстрировать свои спортивные навыки.

«Сегодня, когда наши солдаты защищают интересы страны в зоне спецоперации, как никогда, важно помнить историю своей страны и передавать ее значимость будущим поколениям. Патриотизм — это не только любовь к Родине, но и глубокое понимание ее прошлого, уважение к ее традициям и готовность защищать ее интересы», — рассказала директор школы № 29, муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Проведение «Зарницы» станет частью масштабной патриотической программы, которая уже несколько месяцев реализуется в Химках. Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что цель программы — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.

Открытый урок в школе № 29 пройдет 21 февраля в 16:00 по адресу: улица Совхозная, дом № 16, строение № 6.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.