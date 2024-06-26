В Подмосковье состоится 12-й ежегодный фестиваль «Банный Спас» 28–30 июня

С 28 по 30 июня в Московской области состоится 12-й ежегодный фестиваль здорового образа жизни «Банный Спас 2024». Банщики со всех регионов России приготовили расслабляющие программы парения, телесные практики с применением натуральных трав, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Гостей мероприятия ожидает полное расслабление, а также развлекательная программа, которая включает посещение 30 мобильных бань, ярмарку натуральных продуктов и сувениров ручной работы, мастер-классы от ремесленников, концерты с живой музыкой и танцами. Главными угощениями станут ароматный сбитень и полбяные блины. Для детей организован игровой городок, а также активные конкурсы от аниматоров.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области добавили, что фестиваль «Банный Спас 2024» пройдет в городском округе Кашира вблизи деревни Завалье-2. В окружении леса, на берегу чистого Василькового озера гости проведут 3 дня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.