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В Подмосковье собрано 15 тонн свеклы более чем с 500 га полей

В Подмосковье ведется активный сбор урожая всех культур — зерновых, зернобобовых, масличных, а также овощей открытого грунта. В этом году свеклой было засажено 1,6 тыс. гектаров полей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Самые большие площади посадки находятся в Дмитровском округе — 1,1 тыс. га и Коломне — 297 га. На сегодняшний день убрано 554 га свекольных полей, что равняется 34% от общего плана. Валовый сбор составляет 15,1 тыс. тонн.

Самые большие показатели по сбору свеклы показывают следующие муниципалитеты: Дмитров — 12,5 тыс. тонн, Коломна — 1,2 тыс. тонн, Кашира — 570 тонн, Луховицы — 440 тонн, Серпухов — 287 тонн.

Всего с начала уборочной кампании в Московской области собрано 72,4 тыс. т овощей открытого грунта с площади 3 тыс. га, что на 1,6 тонны больше относительно показателей прошлого года.

На текущий момент процент сбора составляет 43% от общего годового плана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.