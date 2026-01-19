В Подмосковье школьники и студенты обсудили значение музеев на уроке о Третьяковской галерее

В школах и колледжах Подмосковья 19 января прошел урок из цикла «Разговоры о важном», посвященный роли музеев в сохранении культурного наследия, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В образовательных учреждениях Московской области продолжается цикл занятий «Разговоры о важном». Очередной урок 19 января был посвящен теме «Музейное дело. 170 лет Третьяковской галерее». Участники обсудили, как музеи помогают сохранять и приумножать материальное и нематериальное наследие России.

Федеральным спикером выступила доктор искусствоведения, заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по научной работе Татьяна Юденкова. Она рассказала о значении музеев для передачи исторического опыта и эмоций будущим поколениям.

В интерактивной части урока школьники и студенты выполняли письменные задания, анализировали картины и музейные экспонаты. Это помогло им глубже понять роль музеев в культурной жизни страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.