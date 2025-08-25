В Подмосковье с начала года провели более 5 тыс уроков по безопасности на ж/д

В Подмосковье с начала года было проведено более 5 тыс. открытых уроков, направленных на повышение безопасности на железной дороге. Особое внимание уделяется теме «зацепинга», который нередко становится причиной несчастных случаев — травм и гибели подростков, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Летом совместно с администрациями городских округов, ОАО «РЖД», АО «Центральная ППК» и транспортной полицией продолжаем проводить специальные открытые уроки для школьников. Так, с начала летнего периода прошло более 1 тысячи открытых уроков. Всего с начала года в регионе проведено более 5 тысяч мероприятий. В преддверии нового учебного года еще раз напоминаем детям и их родителям о правилах, которые нужно соблюдать на объектах ж/д инфраструктуры», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Обучение проходит в форме интерактивных занятий. Специалисты объясняют ученикам правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. После теории школьники отвечают на контрольные вопросы для закрепления материала.

Минтранс Подмосковья рекомендует родителям: если на пути ребенка в школу есть железнодорожные пути, заранее пройдите этот маршрут вместе с ним и расскажите, как безопасно пересекать пути.

Также стоит регулярно напоминать детям, что нельзя отвлекаться на телефон, слушать музыку в наушниках, находясь рядом с ж/д путями. Следует ожидать поезд, стоя на безопасном расстоянии от края платформы, пользоваться только оборудованными пешеходными переходами на разрешающий сигнал светофора, убедившись, что не приближается поезд. Также подросткам необходимо рассказывать об опасности зацепинга, что это не только правонарушение, но и смертельное «развлечение».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.