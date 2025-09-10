В Подмосковье родился птенец исчезающего вида птицы

В центре воспроизводства редких видов животных филиала Московского зоопарка, расположенном в Волоколамском муниципальном округе, произошло знаменательное событие — появился на свет новый птенец редкой и исчезающей в природе дрофы. Вылупившийся пушистик стал настоящим событием для специалистов, занимающихся сохранением редких видов, поскольку дрофы редко встречаются в зоопарках, и их успешное размножение там считается большим достижением. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Птенец родился крепким и здоровым, однако очень крохотным — всего 60 граммов. Взрослая дрофа — крупная птица, которая в момент вылупления, по сути, представляет собой миниатюрный экземпляр. Важно отметить, что ранее в этом центре уже есть опыт выращивания птенцов данного вида, поэтому сейчас специалисты совместно с ветеринарами тщательно наблюдают за состоянием молодого пернатого.

На сегодняшний день дрофенок активно растет и требует особого ухода и внимания. Специалисты кормят его каждые час, чтобы обеспечить полноценное питание и развитие. Кроме того, в течение нескольких раз в день ему необходимы прогулки — они помогают размять ножки, способствуют развитию мышц и получению ультрафиолетового света, что важно для быстрого роста и здоровья.

Особенность птенца — белое пятно на клюве, которое является яйцевым зубом — специальным утолщением, с помощью которого молодая птица пробивает скорлупу яйца при вылуплении. В скором времени этот зуб исчезнет, и клюв станет полностью функциональным.

Ветеринары отметили, что дрофа — это редкий и уязвимый вид, занесенный в Красную книгу международного союза охраны природы (МСОП), а также в национальные красные книги всех стран, где обитает эта птица. Вид находится под серьезной угрозой исчезновения из-за утраты природной среды и нелегальной охоты. Усилия по разведению и сохранению дрофы в зоопарках и специальных центрах имеют важное значение для поддержания популяции и предотвращения полного исчезновения вида.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.