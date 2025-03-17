В Подмосковье родился Посейдон

В многодетной семье жителей Видного Соколова Тимура и Курлович Натальи родился третий мальчик, которого назвали необычным именем — Посейдон, сообщили в министерстве социального развития Московской области.

Как пояснила мама — всем детям необычные имена придумывает папа. У маленького Посейдона уже есть два братика, которых зовут Зевс и Гермес, а также 2 сестрички — Жасмин и Стрелиция.

«Девочки — это цветы, а мальчики — это греческие боги», — говорит радостный отец Тимур Соколов.

Ежедневно в отделе загс Окружного управления социального развития № 15 регистрируется более 20 деток. А маленький Посейдон стал 1000-м ребенком, зарегистрированным с начала 2025 года в Ленинском округе Подмосковья.

В помощь будущим родителям цифровые ресурсы — https://vk.com/mama_vmo и https://uslugi.mosreg.ru/birthmo.

В ведомстве дополнили, что в Московской области при рождении ребенка родители могут получить выплату на приобретение средств, предназначенных для ухода за новорожденными в размере 20 тыс. рублей, или готовый подарочный набор «Я родился в Подмосковье».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.