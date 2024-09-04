Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:19

В Подмосковье регоператор провел мастер-класс по раздельному сбору мусора

В городском округе Солнечногорск на фестивале безопасности региональный оператор Алексинского кластера Подмосковья провел занятия по раздельному сбору отходов для школьников, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

К масштабному событию присоединилось порядка 350 детей самых разных возрастов из деревни Голубое, рабочего поселка Андреевка и села Алабушево.

Организаторы праздника подготовили для гостей насыщенную развлекательную программу, а региональный оператор дополнил ее площадкой для экологической игры — «ЭкоТеннис».

По правилам игры требовалось не просто попасть в цель, но и правильно определить, какой вид отходов указан на мяче — вторсырье или неперерабатываемый материал, а также в бак какого цвета этот мусор нужно отправить.

Полученные знания участники теперь смогут применять в повседневной жизни.

Помимо необычной экоплощадки каждый гость праздника безопасности смог найти и другие занятия по душе: дети попробовали себя в роли пожарных, узнали о правилах дорожного движения, угостились блюдами настоящей полевой кухней, а после насладились освежающим фонтаном из пожарного рукава.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.