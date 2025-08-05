В Подмосковье разместили 268 безопасных точек продажи арбузов

3 августа в России отметили День арбуза — праздник, посвященный одной из самых популярных бахчевых культур. В Московской области сезон продажи арбузов и дынь традиционно стартовал 1 августа и продлится до 1 ноября. В этом году жители региона смогут приобрести свежие бахчевые в 268 специально организованных нестационарных торговых объектах, соответствующих всем требованиям безопасности и качества. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Среди адресов для покупки: г. Одинцово, ул. Свободы, около д. 1, г. Павловский Посад, ул. 1 Мая, у д. 28/5, г. Фрязино, ул. Московская, в районе д. 5. С полным списком проверенных мест можно ознакомиться на сайте.

Законность размещения бахчевых развалов подтверждается договорами с муниципальными администрациями или собственниками земельных участков. Чтобы убедиться в качестве товара, потребители могут запросить у продавца сертификат или декларацию о соответствии техническим регламентам Таможенного союза, подтверждающие происхождение и безопасность продукта. Наличие этих документов в торговой точке — обязательно.

Стоимость арбуза в этом году варьируется от 50 до 80 рублей за кг, а дыни — от 100 до 130 рублей за кг.

Чтобы выбрать вкусный арбуз, нужно обратить внимание на внешние показатели. Корка должна быть твердой, с наличием желтого или оранжевого пятна на боку, а хвостик ягоды — сухой и ломкий. Также стоит прислушаться к звуку при постукивании арбуза. Он должен быть звонким. Чем звонче, тем спелее ягода. Самое главное правило при выборе спелой и сладкой дыни — отсутствие повреждений. Через трещины, вмятины и царапины в продукт могут попасть патогенные микроорганизмы, что может привести к заболеванию плода. Вместо постукивания, дыню можно понюхать. У спелых плодов присутствует сладкий специфический запах. Дома продукт следует тщательно обработать специальным средством для мытья овощей и фруктов, а затем ополоснуть кипяченой водой.

Контроль за соблюдением правил торговли и безопасностью бахчевых культур осуществляется регулярно. Сотрудники администраций муниципальных образований на ежедневной основе занимаются мониторингом торговой деятельности, в том числе в целях пресечения незаконной продажи. Жителям Подмосковья рекомендуется приобретать арбузы и дыни только в разрешенных местах, избегая стихийных точек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.