В Подмосковье разъяснили НКО новые правила отчетности

Комиссия Общественной палаты Московской области совместно с управлением Минюста РФ по Подмосковью провела встречу с представителями НКО по вопросам новой отчетности. В обсуждении приняли участие более 150 человек. Об изменениях и порядке подачи документов сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики.

Заседание комиссии по поддержке социально ориентированных НКО, благотворительных фондов и общественных объединений посвятили изменениям в правилах предоставления отчетности. Поводом стал приказ Минюста России от 9 декабря 2025 года №336 «Об отчетности некоммерческих организаций», который ввел новый порядок и формы подачи документов.

Во встрече участвовали более 150 представителей общественных организаций, благотворительных фондов, религиозных объединений и муниципальных общественных палат региона. Модератором выступил председатель профильной комиссии Евгений Арсентьев. Он подчеркнул, что задача встречи — помочь НКО избежать ошибок при переходе на новые требования.

Заместитель начальника управления Минюста России по Московской области Константин Плехов отметил, что ведомство стремится обеспечить комфортный переход на обновленный формат отчетности и рекомендовал начинать подготовку уже сейчас.

Начальник отдела по делам НКО Мария Хвалина представила пошаговую инструкцию по подаче отчетов через портал Минюста, указала на типичные ошибки и ответила на вопросы участников.

Отчетность необходимо направлять через личный кабинет на специализированном портале Минюста России после подтверждения личности. Для организаций, испытывающих трудности, оборудовано рабочее место по адресу: Москва, ул. Кржижановского, д. 13, корп. 1.

Разъяснительная работа продолжится серией круглых столов и обучающих семинаров в муниципалитетах Подмосковья до 15 апреля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.