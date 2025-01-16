В Подмосковье рассказали, почему некоторые самки животных имеют 3 цвета в окрасе

Некоторые самки животных имеют необычную особенность — у них в окрасе сразу три цвета. Ветеринары министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, почему так происходит, сообщает пресс-служба ведомства.

Наличие трех цветов в окрасе связано с генетикой и механизмами наследования. Их пол определяется половыми хромосомами: самочки имеют две Х-хромосомы, а самцы — одну. Если у самки есть одна Х-хромосома с геном, отвечающим за рыжий цвет, и одна с геном, отвечающим за черный цвет, то она будет иметь смешанный окрас. Во время внутриутробного развития одна из хромосом может быть инактивирована. Это и приводит к тому, что образуются участки разных окрасов.

Цвет шерсти не влияет на характер и здоровье питомцев, он — только эстетическая составляющая. Ветеринары советуют бережно относиться к самочувствию своих четвероногих друзей, особенно в зимнее время года. Поэтому если вы заметили недомогание, то стоит сразу обращаться к специалисту.

Запись на прием к ветеринару доступна по телефону единого кол-центра по вопросам ветеринарии: +7 (495) 668-01-25, ежедневно с 9:00 до 21:00, или на сайте региональных госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.