В Подмосковье рассказали об использовании земель сельхозназначения

Земли сельскохозяйственного предназначения могут быть использованы в качестве пашен, сенокосов, территорий для выпаса животных, выращивания многолетних насаждений, размещения зданий и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельхозпродукции. Особо ценные участки могут функционировать для развития растениеводства, овощеводства, сенокошения и в иных целях, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Эксплуатация любых земель сельскохозяйственного назначения должна осуществляться в обязательном порядке в соответствии с их целевым назначением. В случае неиспользования, либо использования с нарушением обязательных требований, для таких участков будет повышена ставка для исчисления и уплаты земельного налога с 0,3 до 1,5%. В отдельных случаях участки могут быть изъяты у их собственников в судебном порядке для дальнейшего вовлечения в оборот.

Узнать об отнесении земельного участка к особо ценным сельхозугодьям можно в режиме реального времени по кадастровому номеру на геопортале Подмосковья в разделе: «Электронный перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.