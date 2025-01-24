В Подмосковье рассказали о развитии службы «цифровой атташе»

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации информирует о развитии службы «цифровой атташе» в системе Торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах (далее — служба, «цифровые атташе»), сообщает пресс-служба ведомства.

География службы предполагает 35 иностранных государств, в 16 из которых по состоянию на январь 2025 года «цифровой атташе» уже назначен.

«Цифровые атташе» обеспечивают поддержку российским организациям в сфере программного обеспечения, радиоэлектронной продукции и сопутствующих услуг в реализации проектов на целевых рынках государств пребывания Торговых представительств Российской Федерации.

В целях популяризации деятельности «цифровых атташе» Минпромторгом России за 2024 год при поддержке Проектного офиса Службы «цифровой атташе» ФГАУ «ФЦПР ИИ» (далее — Проектный офис) совместно с АНО «Цифровая экономика» проведено 15 информационных мероприятий (далее — Вебинары), слушателями которых стали представители 2821 организации.

Записи Вебинаров находятся в свободном доступе на официальном канале Минпромторга России на платформе RUTUBE. Материалы вебинаров дополнительно размещаются на официальном сайте проектного офиса.

В 2025 году Минпромторгом России запланировано проведение 26 Вебинаров «цифровых атташе».

В графике Вебинаров предусмотрено участие ИТ-экспортеров, реализовавших проекты в государствах пребывания назначенных «цифровых атташе» (далее — Действующие экспортеры) в качестве докладчиков на Вебинарах. В случае наличия заинтересованных Действующих экспортеров в субъектах Российской Федерации, которых целесообразно рассматривать в качестве докладчиков на Вебинарах, просим информировать Минпромторг России в установленном порядке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.