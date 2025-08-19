В Подмосковье рассказали о новом ГОСТе, регулирующим фермерскую продукцию

В России с 1 января 2026 года вступит в силу первый государственный стандарт (ГОСТ), регулирующий правила маркировки и реализации фермерской продукции. Этот нормативный документ получил обозначение ГОСТ Р 72236-2025 «Реализация фермерской продукции. Информация для потребителей. Общие требования» и был утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии — Росстандарт. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Цель введения нового стандарта — создать единые требования к маркировке фермерских товаров, что способствует развитию законодательства о крестьянских (фермерских) хозяйствах и повышению популярности такой продукции среди потребителей. Добиваясь максимальной прозрачности и честности, стандарт предусматривает четкое визуальное обозначение зон продажи фермерской продукции, а также обязательное предоставление понятной и достоверной информации о производителе — название хозяйства, его местоположение, состав продукта и его характеристики.

Главная идея ГОСТа — обеспечить потребителям уверенность, что приобретаемые товары действительно являются фермерской продукцией, что в свою очередь поддержит малых отечественных производителей и поможет укрепить доверие к сельскохозяйственной и фермерской сфере.

В ведомстве отметили, что данный стандарт распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, занимающихся продажей фермерской продукции, и станет основой для формирования единого рынка фермерских товаров в России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.