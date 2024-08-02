В Подмосковье рассказали, как выбрать сочный арбуз и сладкую дыню

Сотрудники министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области поделились, как выбрать арбуз и дыню. Чтобы приобрести качественный арбуз, следует обратить внимание на звук от стука. Если звук при стуке звонкий, как от пустого ящика, то, возможно, плод еще не дозрел. Спелый арбуз издаст приятный гулкий звук, похожий на барабан, сообщает пресс-служба ведомства.

Также стоит обратить внимание на корку арбуза — она должна быть твердой и без блеска. Спелый плод обладает темной коркой, которую невозможно проткнуть или поцарапать. Трещин и вмятин на арбузе быть не должно. Кроме того, предпочтительнее выбирать плод с сухой или хрупкой плодоножкой и с желтым или оранжевым пятном от грунта.

Примерно такой же алгоритм и при выборе дыни: специалисты Минсельхоза рекомендуют постучать по ней. Глухой звук свидетельствует о созревании плода, в то время как звонкий звук может указывать на неспелость. Также на спелой дыне должно быть только одно небольшое светлое пятно от грунта, тогда как темные пятна могут говорить о порче плода.

Если при надавливании на дыню она пружинит, значит плод спелый. Если же плод твердый, то, возможно, он еще не дозрел.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.