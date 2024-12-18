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В Подмосковье рассказали, как выбрать качественные овощи и фрукты

В Подмосковье рассказали, как выбрать первосортные овощи и фрукты к праздничному столу. Так, при выборе огурцов и томатов рекомендуют обращать внимание на упругость плодов, а зелень лучше покупать в закрытой упаковке, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Секрет свежих перцев — в сухом хвостике и зеленой плодоножке. Спелые апельсины имеют желтоватый цвет и ярко выраженный аромат, а сладкие ананасы можно распознать по глухому звуку при постукивании.

В ноябре специалисты Госветслужбы Подмосковья провели более 42 тыс. исследований плодов, представленных на прилавках. Продукцию изучали методами органолептики, люминоскопии и нитратометрии. По итогам проверок нарушений выявлено не было.

В Минсельхозпроде Московской области акцентируют внимание: совершать покупки рекомендуется только в местах санкционированной торговли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.