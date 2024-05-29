В Подмосковье рассказали, как уберечь себя и близких от вербовки в дропперы

Одним из активно распространяющихся видов мошенничества сегодня стала вербовка дропперов — людей, которые в качестве подставных лиц участвуют в нелегальных схемах, связанных с деньгами, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Дроппер может передавать мошенникам банковские карты для незаконных транзакций или проводить их самостоятельно. Наказание за занятие этой деятельностью может достигать до семи лет лишения свободы. А самое ужасное, что дроппером может стать ничего не подозревающий об этом человек.

Как уберечь себя и своих близких от втягивания в эти опасные схемы, рассказал заместитель руководителя ГУРБ МО Артем Черепякин.

Нужно: стараться не распространять данные о себе в непроверенных источниках; стараться не пользоваться ресурсами, которые выглядят подозрительно; не вступать в странные телефонные разговоры с незнакомых номеров; если стало понятно, что звонит мошенник, заблокировать данный номер телефона; чаще менять пароли в платежных системах, а также в личных аккаунтах в Интернете; информировать родных и близких о новых видах мошенничества, о правилах безопасности и цифровой гигиены.

Более подробно ознакомиться с информацией можно в Telegram-канале «Безопасность Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.