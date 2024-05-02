В Подмосковье рассказали о работе лесным инспектором

В Волоколамском лесничестве пополнились ряды общественных лесных инспекторов по охране окружающей среды. Специалисты Волоколамского филиала ГКУ МО «Мособллес» вручили удостоверение общественного лесного инспектора Сергею Цуркану. Он стал еще одним добровольным помощником лесничих, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

В настоящее время в Волоколамском лесничестве насчитывается 18 общественных лесных инспекторов, которые принимают активное участие в патрулировании лесного фонда, выявлении правонарушений, акциях по посадке леса, субботниках и других значимых мероприятиях.

В лесничествах Комлесхоза всегда рады тем, кто обеспокоен сохранением лесов и готов оказывать любую посильную помощь в предотвращении нарушений лесного законодательства. Всех, кто ценит и оберегает природу, подмосковное лесное ведомство приглашает в отряд общественных лесных инспекторов. Только так, всем вместе можно преодолеть все трудности и привести леса Подмосковья в порядок.

Для получения информации о приеме в ряды общественных лесных инспекторов можно обратиться в ближайшее лесничество.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.