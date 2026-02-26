В Подмосковье рассказали, как избежать мошенничества на сайтах знакомств

Специалисты в Подмосковье напомнили жителям о схемах обмана на сайтах знакомств и способах защиты личных данных и денег. Эксперты разъяснили, как действуют злоумышленники и какие меры предосторожности помогут снизить риски, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Мошенники на сайтах знакомств используют разные схемы для получения персональных данных и денежных средств. Они рассылают ссылки на фишинговые сайты, через которые получают доступ к банковской информации, либо предлагают оплатить услуги через поддельные ресурсы. Иногда злоумышленники приглашают жертву в ресторан и в сговоре с сотрудниками заведения вынуждают оплачивать завышенные счета.

Распространена и схема с обменом интимными фотографиями. После получения снимков преступники начинают шантажировать собеседника и требуют деньги под угрозой их распространения. Кроме того, мошенники часто давят на жалость, придумывая истории о болезнях и сложных жизненных обстоятельствах, чтобы добиться денежного перевода.

Специалисты рекомендуют не раскрывать личные данные, адрес проживания и работы, реквизиты банковских карт, не переходить по подозрительным ссылкам и не переводить деньги незнакомым людям. Общаться лучше внутри приложения и избегать перехода в сторонние мессенджеры. Перед личной встречей следует сообщить близким, куда и с кем планируется визит, не приглашать малознакомых людей домой и не посещать их жилье. В случае мошенничества необходимо обратиться в службу поддержки платформы и в правоохранительные органы.

