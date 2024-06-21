В Подмосковье рассказали, где узнать о мероприятиях, которые проходят в лесах

Узнать о мероприятиях, которые проходят в лесах Подмосковья, можно с любого цифрового устройства. Нужно зайти на портал региональной географической информационной системы (РГИС) Московской области, далее выбрать вкладку «Комитет лесного хозяйства Подмосковья» и раздел, который интересует, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Здесь можно узнать о всех мероприятиях Комлесхоза, которые проходят в этом году, а именно: акциях по посадке леса; благоустройстве зон отдыха граждан в лесах; проведении выборочных и сплошных санитарных рубок; рубке аварийных деревьев; уборке неликвидной древесины; проведении противопожарных мероприятий и др.

В случае, если были замечены поваленные деревья, мусор или другие нарушения, можно сообщить об этом в систему «Добродел», однако сначала стоит проверить: возможно эти мероприятия уже проводятся или запланированы комитетом лесного хозяйства Московской области с помощью РГИС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.