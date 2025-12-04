В Подмосковье расширили выплаты многодетным, убрав региональную привязку к школе

В Мособлдуме в целом приняли закон, который позволяет многодетным семьям получать выплату на обучающегося и последующую ежегодную денежную выплату вне зависимости от того, в каком субъекте РФ ребенок учится, передает корреспондент РИАМО.

За последние годы число многодетных семей в Подмосковье выросло в четыре раза, сейчас их более 117 тысяч, а детей в них — свыше 380 тысяч.

Действующая система предполагала, что выплата на обучающегося положена только тем многодетным семьям, чьи дети учатся в государственных или муниципальных школах Московской области. Именно наличие этой выплаты давало право малоимущим семьям автоматически получать и ежегодную денежную выплату.

Из-за привязки к региону многодетные семьи, отправившие ребенка учиться в школу другого субъекта РФ, теряли право сразу на обе меры поддержки. Новый закон устраняет это ограничение: теперь выплаты назначаются независимо от места нахождения образовательной организации.

«Поступил ряд обращений в том числе и от ассоциации многодетных семей Московской области, на местах, от неравнодушных граждан о том, что есть вопросы, связанные с детьми, которые обучаются в других регионах, граничащих с Московской областью. Больше всего такая категория затрагивает учащихся в Москве. Данная идея заключается в том, чтобы дополнительно дети из многодетных семей сегодня могли получать эти выплаты. Это решает как раз те задачи, которые поставил президент (РФ Владимир Путин — ред.): максимальная поддержка многодетных семей в нашей стране и в регионах Российской Федерации», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

30 ноября губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил женщин Подмосковья с Днем матери, который традиционно отмечают в последнее воскресенье ноября. Воробьев вручил государственные и областные награды, среди которых и самая почетная — «Мать-героиня». Сегодня в Подмосковье живет свыше 1,2 млн семей и почти каждая десятая — многодетная. С 2012 года их число выросло более чем в 4 раза.

«В этот день самые теплые слова благодарности мы говорим всем мамам, но в особенности — многодетным. Сегодня здесь семьи, в которых воспитываются 4, 5, 7, 9, 11 ребятишек. Наш президент говорит, что многодетная семья должна стать нормой для страны, естественным образом жизни», — сказал губернатор.

