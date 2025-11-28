В Подмосковье расширили список льготников для бесплатного подключения газа

Еще больше льготников смогут подать на портале госуслуг Подмосковья заявку на бесплатное подключение газа. Для этого нужно просто авторизоваться на портале, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Теперь подать онлайн‑заявление на догазификацию дома на льготных условиях могут также граждане с I группой инвалидности, лица, ухаживающие за детьми‑инвалидами, и родители, усыновители или опекуны ребенка до 8 лет, получающие ежемесячное пособие на его воспитание.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Жилье» — «Подключение к сетям». Чтобы подать онлайн-заявление, потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

В ведомстве добавили, заключить договор на бесплатную догазификацию могут жители Подмосковья, которые относятся к льготным категориям и являются собственниками домов. При этом безвозмездно выполняются работы по подведению газа не только к их земельным участкам, но и внутри домовладения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.