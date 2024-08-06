В Подмосковье раскрыта очередная схема действий злоумышленников

Перевод денежных средств или оплата покупок — привычное занятие для каждого из нас. Этим вновь воспользовались хитроумные мошенники, сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Схема действий злоумышленников

Первым делом мошенники заходят в банковское приложение и открывают чат со своей жертвой. Они отправляют ничего не подозревающему человеку сообщение с переводом денежных средств, например: «Перевод от Елена Анатольевна А. +500 рублей». У большинства не возникает вопросов к таким сообщениям, так как они ничем не отличаются от настоящих.

После этого мошенник пишет сообщение с просьбой вернуть деньги, так как произошла ошибка, перевод был совсем на другой счет и другому человеку. Со многими случались подобные ситуации, когда перевел деньги не тому человеку или не в тот банк. Именно поэтому ситуация не воспринимается, как обман в корыстных целях.

Из-за того, что такие мошеннические сообщения сложно отличить от настоящих, следует сначала проверить, действительно ли поступила та или иная сумма на счет. Если так оно и есть, то переживать не стоит. Но, в случае, если перевода денежных средств не было, значит это мошенники и деньги переводить не надо.

Если все же попались на уловку злоумышленников, то нужно обратиться в правоохранительные органы по номеру телефона 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.