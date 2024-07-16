В Подмосковье раскрыта новая схема обмана с цифровым рублем

Злоумышленники придумали новую схему обмана жителей. Они делают рассылки от имени Банка России и убеждают жертву поменять деньги на цифровые рубли. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Во время звонка мошенники говорят человеку, что наличные и безналичные рубли — это «устаревшие» деньги и их нужно обменять на цифровую валюту. Они утверждают, что финансы необходимо срочно перевести на «специальный счет» иначе они просто «сгорят» на банковской карте.

Чтобы не лишиться своих накоплений, нужно помнить, получив подозрительное сообщение или звонок, не стоит переходить по ссылкам и сообщать личные данные. Необходимо обратиться в банк самостоятельно, чтобы не попасть на уловку мошенников и убедиться в достоверности информации от официальных представителей. Важно знать, что новая форма рубля не отменяет наличные и безналичные деньги. Если поступило предложение обменять деньги или перевести их на «безопасные счет» — это мошенники.

Узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности поможет раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он находится на главной странице портала в разделе «Сервисы». Воспользоваться разделом можно бесплатно и без авторизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.