В Подмосковье работают более 40 тыс ученых

Ежегодно 4 октября отмечается День промышленности и науки Подмосковья. В этот день 67 лет назад Советский Союз запустил на орбиту первый искусственный спутник Земли, который находился там 92 дня и совершил за это время 1 440 оборотов вокруг планеты. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В истории сохранились яркие свидетельства о том, как именно здесь, в нашем наукограде Королеве, был собран первый искусственный спутник Земли — событие, изменившее будущее не только нашей страны, но и всего мира. С момента запуска спутника прошло много лет, и за это время Московская область продолжает оставаться на передовой научных и промышленных инноваций. Сегодня на нашей земле реализуются амбициозные проекты, которые открывают новые горизонты в области космических систем, высоких технологий и промышленного производства. В регионе действуют более 270 научных организаций. Более 40 тыс. специалистов трудятся над тем, чтобы поддерживать и развивать нашу научную базу. При этом 16 тыс. из них — это молодые ученые до 39 лет», — отметил Игорь Брынцалов.

Он добавил, что Московская область уже три года подряд входит в тройку лидеров рейтинга Минпромторга РФ по эффективности реализации промышленной политики. В этом году Подмосковье заняло второе место.

«Промышленное производство в регионе во многих областях стремительно растет — за восемь месяцев этого года в целом рост промпроизводства составил 11,1%. Мы достигли больших успехов, во многом благодаря тому, что в регионе созданы все необходимые условия и инфраструктура — 5 особых экономических зон, 70 индустриальных парков. Для промышленных предприятия в области действует целый ряд мер поддержки», — добавил Игорь Брынцалов.

Меры поддержки ученых в Московской области

Премия губернатора

На ежегодной основе в регионе распределяются премии губернатора в размере 700 тыс. рублей для молодых ученых и специалистов за научные достижения.

«Социальная ипотека»

Молодые ученые ежегодно участвуют в конкурсном отборе на получение недвижимости по программе «Социальная ипотека». В этом году победителями конкурса стали 28 молодых ученых из Подмосковья.

Премия за коммерциализацию научных разработок

Еще одна региональная премия — это премия за коммерциализацию научных разработок. В этом году получателями стали 10 авторских коллективов, а общая сумма премий составила 10 млн рублей.

Грант Правительства

На развитие научных проектов в регионе можно получить грант правительства Московской области в сферах науки в размере 10 млн рублей.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил подмосковных педагогов с Днем учителя, а также вручил награды лучшим из них. Торжественная церемония состоялась в Доме правительства Московской области.