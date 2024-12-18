Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 15:15

В Подмосковье работает площадка «Мегабак» для сбора 25 фракций вторсырья

На территории Раменского городского округа построена первая в Подмосковье современная площадка по сбору отходов, пригодных для вторичного использования, реализованная с соблюдением всех правил и стандартов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Площадка «Мегабака» предназначена для сбора более 25 фракций вторичных ресурсов, что способствует увеличению объема переработки, и уменьшению захоронения. Здесь также предусмотрена сдача материалов за плату.

Установленные прессы, которые используются для спрессовки вторсырья, помогут оптимизировать логистику переработки, снизить затраты на транспортировку и сделать процесс более эффективным.

На новой площадке можно сдать различные виды вторичных ресурсов, включая макулатуру, металл, спил растений, текстиль, старую мебель, лампы, стекло, бытовую технику и другие фракции.

Сегодня на территории всей области продолжается работа по модернизации площадок «Мегабак», чтобы сделать процесс сдачи перерабатываемых отходов более доступным и удобным для жителей.

График работы: вторник–суббота с 9:00 до 19:00, воскресенье — 10:00–15:00, понедельник — выходной. Адрес: г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии, д. 48.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.