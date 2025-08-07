В Подмосковье работает интегрированная система помощи бездомным с 2021 года

В августе 2021 года в Московской области была реализована важная инициатива, направленная на расширение возможностей поддержки бездомных людей. В рамках этой программы было подписано соглашение об информационном взаимодействии между ГКУ «Центр вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и ГБУ соцобслуживания «Московский областной центр социальной адаптации». Об этом сообщает пресс-служба системы-112 Московской области.

Теперь любой человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации или желающий помочь бездомному, может позвонить по единому номеру службы спасения «112». Звонки, поступающие на этот номер, автоматически перенаправляются в центр социальной адаптации, где специалисты оперативно организуют необходимую помощь. Это включает предоставление ночлега, питания, оказание первой доврачебной помощи и выдачу одежды.

С момента начала эксплуатации системы количество таких вызовов превысило 1 500. Если бездомный не сможет добраться до центра самостоятельно, за ним приедет мобильная бригада «Социальный патруль». Эти бригады, состоящие из опытных социальных работников, предназначены для быстрого реагирования на сообщения о лицах, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, а также для оказания социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной ситуации.

Данная инициатива значительно повышает эффективность работы служб и делает поддержку бездомных более доступной и оперативной, помогая возвращать людей к нормальной жизни и обеспечивая им необходимую помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.