В Подмосковье проводят большую работу по сокращению выбросов углекислого газа

Нарушение целостности озонового слоя, глобальное потепление и ухудшение здоровья населения — все это может стать последствиями увеличения содержания углекислого газа в атмосфере. В Московской области проводят объемную работу по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Одной из мер является формирование и развитие системы раздельного сбора отходов:

на территории региона установлен 761 фандомат по сбору пластиковых бутылок и алюминиевых банок;

размещено 1 845 пунктов приема текстиля;

работает 61 площадка «Мегабак».

Все эти проекты направлены на сбор и вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот, что позволяет минимизировать количество сжигаемых и захороняемых отходов.

На подмосковных комплексах по переработке отходов осуществляется сортировка на фракции, после чего органические отходы направляются на компостирование, где вырабатываемые газы собираются в виде биогаза. Результатом становится снижение нагрузки на полигоны и уменьшение выделения фильтрата.

На двух КПО в Московской области производится альтернативное PDF-топливо. Только за 2024 год изготовлено более 100 тыс. куб. метров сырья. Оно используется в качестве замены ископаемого топлива: угля, газа или торфа при производстве продукции и выработке тепло- и электроэнергии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.