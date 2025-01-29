В Подмосковье проводят большую работу по сокращению выбросов углекислого газа
Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Нарушение целостности озонового слоя, глобальное потепление и ухудшение здоровья населения — все это может стать последствиями увеличения содержания углекислого газа в атмосфере. В Московской области проводят объемную работу по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Одной из мер является формирование и развитие системы раздельного сбора отходов:
- на территории региона установлен 761 фандомат по сбору пластиковых бутылок и алюминиевых банок;
- размещено 1 845 пунктов приема текстиля;
- работает 61 площадка «Мегабак».
Все эти проекты направлены на сбор и вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот, что позволяет минимизировать количество сжигаемых и захороняемых отходов.
На подмосковных комплексах по переработке отходов осуществляется сортировка на фракции, после чего органические отходы направляются на компостирование, где вырабатываемые газы собираются в виде биогаза. Результатом становится снижение нагрузки на полигоны и уменьшение выделения фильтрата.
На двух КПО в Московской области производится альтернативное PDF-топливо. Только за 2024 год изготовлено более 100 тыс. куб. метров сырья. Оно используется в качестве замены ископаемого топлива: угля, газа или торфа при производстве продукции и выработке тепло- и электроэнергии.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.
Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.