В Подмосковье проверили содержание более 1 тыс памятников накануне Дня Победы

В этом году Россия отмечает 79-ю годовщину Победы в ВОВ. Праздничные мероприятия пройдут по всей стране, отдать дань памяти и возложить цветы к мемориальным комплексам и памятникам, посвященным событиям 1941–1945 гг., придут и жители Подмосковья. В преддверии 9 Мая инспекторы ГУСТ Московской области проверили содержание 1 092 мемориалов в регионе, сообщает пресс-служба ведомства.

Главная задача — привести в порядок памятники и прилегающие к ним территории ко Дню Победы. По результатам обходов сотрудники обслуживающих организаций устранили 54 замечания. Где требовалось, произвели покрасочные работы, удалили пыль, высадили цветы, восстановили плитку и облицовку, а также провели уборку.

В городском округе Лобня, которому присвоено звание «Населенный пункт воинской доблести», инспекторы территориального отдела № 8 посетили с проверкой мемориальный комплекс «Зенитное орудие» в 3-м микрорайоне, братскую могилу «Звонница» на площади у Букинского шоссе, а также «Лобненский рубеж» в сквере Защитников Москвы.

В Одинцовском округе по требованию сотрудников территориального отдела № 5 МБУ Спецслужба «Успенское» очистили прилегающую территорию Памятника на братской могиле 2-х воинов Советской Армии в поселке Николина гора от мелкого мусора.

В Протвине ответственные за содержание сотрудники восстановили облицовку мемориального комплекса «Рубеж обороны» на улице Строителей. В деревне Дракино в Серпухове инспекторский состав проверил содержание памятника летчикам «МИГ-3», в деревне Калиново — Памятник танкистам 49-й армии.

Во время инспекций содержания мемориальных комплексов сотрудники ведомства также почтили память павших воинов и героев Великой Отечественной войны, возложив символ 9 Мая — красные гвоздики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.