В Подмосковье проверили предприятие по производству косметики на соблюдение ветеринарных норм

Сотрудники Талдомской ветеринарной станции провели проверку на предприятии ООО «Биофармлаб» в Московской области, где выпускают парфюмерно-косметическую продукцию и биодобавки, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Государственная ветеринарная служба Московской области контролирует обращение сырья животного происхождения и соблюдение ветеринарно-санитарных требований на предприятиях, использующих такие компоненты.

В рамках этой работы специалисты Талдомской ветеринарной станции обследовали предприятие ООО «Биофармлаб», выпускающее до 15 миллионов единиц косметики и биологических добавок в год. Ассортимент компании включает средства базового ухода, антивозрастные кремы, шампуни и другую продукцию, представленную на российском и зарубежных рынках.

Во время проверки специалисты взяли пробы с производственного оборудования, рук и спецодежды сотрудников, а также проверили воздух в помещениях. Лабораторные исследования показали, что все показатели соответствуют норме. Такие проверки направлены на обеспечение безопасности потребителей и контроль качества продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новый животноводческий комплекс, который строится в Сергиево-Посадской городском округе, — это значимый проект для региона. Он направлен на продовольственную безопасность России.

«Этот проект очень значим в рамках президентских программ, направленных на продовольственную безопасность нашей страны. Может быть, не все знают, что два из трех орденов Ленина Московская область получила именно за инновационное сельское хозяйство. Когда-то в Подмосковье производили порядка 2 млн тонн молока в год, и я уверен, что, если подходить с умом, применять современные технологии, работать эффективно, то многое получается. В Подмосковье сегодня есть дефицит молока, поскольку на территории региона крупнейшие компании перерабатывают и производят большой объем различной молочной продукции. Здесь рядом находится «Сырная долина», которая также очень нуждается в сырье. Поэтому строительство такого крупного комплекса очень важно для нас», — рассказал Воробьев.