сегодня в 14:21

В Подмосковье проверили более 480 тыс партий овощей и фруктов на ярмарках в 2025 году

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области в 2025 году провело свыше 480 тысяч исследований овощей и фруктов, реализуемых на региональных ярмарках, сообщает пресс-служба Минсельзоха региона.

Жители Подмосковья активно посещают сельскохозяйственные ярмарки, где приобретают свежие продукты от местных фермеров. Качество реализуемых товаров находится под постоянным контролем министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В 2025 году специалисты министерства провели более 480 тысяч исследований овощей и фруктов, продаваемых на ярмарках. Проверки включали оценку внешнего вида, выявление вредных компонентов, а также анализ целостности и состояния растений.

Благодаря строгому контролю с продажи было снято свыше 6,2 тонны продукции, не соответствующей стандартам качества. Жители региона могут быть уверены в безопасности продуктов, приобретаемых на ярмарках. Актуальные адреса и режим работы торговых площадок доступны на интерактивной карте портала «Мой АПК».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.