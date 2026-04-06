В Подмосковье провели уроки к 65-летию полета Гагарина

Школы и колледжи Подмосковья 6 апреля провели занятия проекта «Разговоры о важном», посвященные 65-летию первого полета человека в космос. Уроки открылись торжественной линейкой с поднятием флага и гимном России, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Темой занятия стал «65 лет триумфа. Ко Дню космонавтики». Учащимся рассказали о роли России как одной из ведущих космических держав и значении отечественных достижений в освоении космоса.

К уроку в формате видеоинтервью присоединился генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Он рассказал о новых пилотируемых программах, подготовке молодых специалистов для будущих экспедиций и планах развития космической отрасли на ближайшие годы.

На занятиях также обсудили ключевые этапы развития российской космонавтики — от запуска первого спутника и полета Юрия Гагарина до современных проектов. Отдельное внимание уделили труду конструкторов и летчиков, роли конструкторских бюро и научных центров в создании космической техники. В интерактивной части школьники выполнили письменные задания по теме урока.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.