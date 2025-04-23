В Подмосковье провели порядка 10 тыс исследований на африканскую чуму свиней

Африканская чума свиней (АЧС) — болезнь безвредная для человека, но одна из самых опасных и заразных для домашних свиней и диких кабанов, приводящая к гибели целого поголовья в течение 4–7 дней. С начала года в лабораториях Подмосковья было проведено свыше около 10 тысяч исследований, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Среди симптомов — высокая температура, синюшность или покраснение кожи ушей и живота, учащенные пульс и дыхание. Специалисты региональной госветслужбы в постоянном режиме ведут работу по обеспечению эпизоотического благополучия Подмосковья путем проведения мониторинговых исследований и других профилактических мероприятий, целью которых является недопущение возникновения очагов данного вида заболевания.

В ведомстве отметили, что владельцы свиней обязаны осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение возникновения заболевания и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства, предоставлять ветеринарам по их требованию сведения об имеющихся или имевшихся свиньях и полученном от них приплоде, сообщать обо всех случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания, а также принимать меры по изоляции свиней, подозреваемых в болезни, до прибытия специалистов.

Для записи к ветеринарам и информировании специалистов о внештатных случаях в региональных хозяйствах действует горячая линия +7 (495) 668-01-25. Звонки принимаются ежедневно с 9:00 до 21:00 операторами, а в ночное время электронным помощником «Вита». Адреса и телефоны ближайших ветклиник доступны на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.