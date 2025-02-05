В Подмосковье провели два важных исследования в области экологии

В последнее время экологические исследования стали особенно популярными. Министерство экологии и природопользования позитивно относится к исследованиям с аналитикой экологических рисков и мнений граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

Недавно Банк России для оценки текущей зрелости крупнейших нефинансовых компаний в области климатических и экологических вопросов провел мониторинг их климатических и экологических стратегий, который показал улучшение качества раскрытия климатической информации компаниями, а также более активное и амбициозное целеполагание в этой сфере по сравнению с 2022 годом.

В ходе опроса, проведенного банком для оценки выполнения составленных им рекомендаций по учету климатических рисков для финансовых организаций, выяснилось, что лишь малая их часть полностью включает в систему корпоративного управления риски, связанные со снижением выбросов парниковых газов и адаптацией к изменению климата.

Такой подход способствует более ответственному отношению к окружающей среде и помогает финансовым институтам адаптироваться к новым вызовам. Стимулирование самостоятельных оценок рисков со стороны финансовых организаций также является важным шагом в направлении экологической ответственности.

Недавно ВЦИОМ также провел исследование, проанализировав отношение Россиян к использованию пластика в повседневной жизни.

Более подробно ознакомиться с исследованиями можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.