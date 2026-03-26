В Подмосковье проведут семинар для учителей математики и информатики

Семинар «ПРИмер» для учителей математики и информатики пройдет 4 апреля в Гимназии им. Е.М. Примакова в Подмосковье. Педагоги обсудят методики преподавания и подготовку школьников к экзаменам и олимпиадам, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Центр профессионального развития педагогов гимназии «ПРОопыт» организует встречу для преподавателей математики и информатики. Участникам представят практические подходы к обучению школьников разных возрастов и разберут ключевые методические вопросы.

В секции «Математика» запланированы выступления на темы повторения курса планиметрии с использованием задач с укрупненной группой вопросов, изучения комбинаторики с 5 класса до ЕГЭ, а также проведения математического диктанта. В секции «Информатика» обсудят цикл подготовки школьников к олимпиадам, преподавание предмета в основной школе и подходы к обучению в 7–9 классах.

Семинар состоится 4 апреля в 11:00 на площадке гимназии им. Е.М. Примакова. Участие бесплатное, регистрация уже открыта по ссылке, указанной организаторами.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил о том, что президенты РФ и ОАЭ открыли центр сотрудничества в Подмосковье. Благодаря центру можно будет обмениваться опытом, образовательными методиками и практиками.

«Мы создали его на базе гимназии им. Примакова. Для нас это еще один большой шаг в развитии сотрудничества между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами», — отметил Воробьев.