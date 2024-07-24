В Подмосковье проведут мастер-класс по латиноамериканским танцам 28 июля

В минувшие выходные в столице прошел фестиваль латиноамериканской и карибской культуры. В городском округе Лобня праздник продолжится в ближайшее воскресенье, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этот день открытый мастер-класс по латиноамериканским танцам для жителей и гостей города проведет преподаватель танцев ДК «Чайка», уроженец республики Куба Роберто Руиз.

Роберто научит лобнецев танцевать сальсу, а также исполнит для них зажигательные хиты на испанском.

Кубинец Роберто Руиз живет и работает в Лобне уже несколько лет. На уроках он показывает ученикам не только сальсу, но и элементы других танцев, которые танцуют на его родине.

«Конечно, изучить базовые шаги — одна из главных задач начинающего танцора сальсы, но гораздо важнее научиться расслабляться в танце и доверять своему телу, почувствовать внутреннюю свободу», — рассказал Роберто.

Зарядиться латиноамериканским настроением можно будет 28 июля в 15:00 на площади перед ТЦ «Поворот» по адресу: г. Лобня, Краснополянский проезд, 2.

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