17 и 18 октября в Подмосковье прошло Всероссийское совещание органов опеки и попечительства и награждение победителей и призеров Всероссийского профессионального конкурса. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Свыше 400 специалистов из 88 регионов страны стали участниками большой площадки для обмена опытом, где в течение двух дней обсуждали важность поддержки родителей, способы восстановления детско-родительских отношений, помощь органов опеки и попечительства в разрешении споров о воспитании детей родителями в досудебном порядке.

«За время проведения нашей Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства регионы начали принимать саму идею, что изменения в сфере органов системы профилактики социального сиротства возможны. Самое главное, что мы увидели и с чем мы боремся — это нацеленность системы на заполняемость койко-мест в учреждении», — рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Также она напомнила присутствующим, что главный вектор развития системы органов профилактики — семье сберегающий подход.

Немало важной темой на совещании стала площадка обсуждения усыновления как приоритетной формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Ребенок должен жить в семье! Мы идем ровно по этому маршруту и всегда действуем в интересах ребенка. Подмосковье — лидер по устройству сирот в семьи, также мы первые среди субъектов по обеспечению сирот квартирами. Общество и семьи ждут от нас трансформаций системы органов опеки. У нас идей всегда очень много и за ними стоит колоссальный практический опыт», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В рамках Всероссийского совещания состоялась торжественная церемония награждения финалистов второго Всероссийского конкурса в сфере профессиональной деятельности специалистов органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан «На стороне ребенка», учрежденного министерством просвещения Российской Федерации.

Победителями и номинантами конкурса стали восемь специалистов из Подмосковья: начальники соц. защиты Олеся Савицкая из Щелково, Александр Шандров из Коломны, Владимир Морозов из Богородского округа, Александр Салагаев из Мытищ, Ольга Лузянина из Егорьевска, Марина Гальченко из Орехово-Зуево, а также специалисты соц. защиты Князева Кристина из Люберец и Пудовкина Анна из Красногорска.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава Московской области заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.