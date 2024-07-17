В Подмосковье прошло мероприятие для участников Всемирного фестиваля молодежи

В рамках трека «Знание.Лекторий» в доме правительства Московской области состоялось просветительское мероприятие для участников «Всемирного фестиваля молодежи-2024». Лектор Российского общества «Знание», ведущая авторской программы «Дома хорошо» на Москва FM 92.0 и подкаста «Путешествуй!» Амалия Акопова рассказала о пути в профессии и современном состоянии медиа. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В формате открытого диалога участники обсудили широкий круг тем, включая профессиональное становление и личностную самореализацию. Спикер поделилась своей биографией, отметив, что еще со школьной скамьи поняла, что будет работать в журналистской сфере.

Ребята активно интересовались вопросами создания качественного, уникального и образовательно-познавательного контента, создания и продвижения личного бренда. Обсуждались также социальные сети и реклама на телевидении и в других видеоформатах.

Отдельной темой обсуждения стала потребность русскоговорящей аудитории за рубежом в качественном интеллектуальном контенте на русском языке. Лектор подчеркнула возможности, которые открыты сегодня перед молодыми людьми в нашей стране, и рассказала о Всемирном фестивале молодежи-2024, который побил все рекорды по упоминанию в СМИ, обойдя чемпионат мира 2018 года и олимпиаду в Сочи 2014 года.

Также обсуждались проекты, реализуемые президентской платформой «Россия — страна возможностей», где каждый может выбрать и попасть на подходящий для него образовательный заезд. Амалия Акопова отметила, что у молодых людей есть большой запрос на создание своего уникального контента и его реализацию. Она подчеркнула, что сегодня у подрастающего поколения есть возможность попробовать себя в разных амплуа, тестировать свои способности и пробовать что-то новое.

Больше информации о деятельности Российского общества «Знание» — на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.