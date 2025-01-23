В Подмосковье прошла Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО»

С 17 по 19 января в городском округе Мытищи прошел окружной выезд Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». В нем принял участие отряд «Сердце России», в который вошли руководители шестнадцати региональных отделений студенческих отрядов Центрального федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Уже второй год мы организуем для руководителей выезд Всероссийской патриотической акции «Снежный десант». Считаю, что это идеальное начало года, которое сплотит региональные отделения ЦФО и даст новый стимул для развития добровольчества в студенческих отрядах!» — отметила руководитель окружного штаба студенческих отрядов ЦФО, депутат Госдумы Юлия Дрожжина.

В рамках мероприятия прошли профориентационные встречи со школьниками, на которых представители Российских студенческих отрядов рассказали о направлениях и традициях движения. Участники провели творческие и образовательные мастер-классы, а также занимались плетением маскировочных сетей для участников СВО.

Кроме того, участники помогли в благоустройстве социально значимых объектов села Марфино и оказали адресную шефскую помощь участникам СВО и их семьям. В завершение мероприятия волонтеры посетили стационарное отделение «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов», где проводили мастер-классы для пожилых жителей.

Также 17 января состоялось окружное совещание руководителей, где обсуждались вопросы по развитию Российских студенческих отрядов, планы на подготовительный и летний периоды.

«Каждый участник Всероссийской патриотической акции «Снежный десант» — супер-герой, сила которого строится на положительных качествах и добрых чувствах по отношению к труду и помощи другим», — отметил руководитель студенческих отрядов Московской области, командир окружного отряда «Сердце России» Павел Ковалев.

Движение Студенческих отрядов в Московской области начало свою работу в 2020 году. За все время численность движения достигла более 5 тысяч. В 2024 году студенческие отряды региона стали лучшим региональным отделением РСО в номинации «Кубок прогресса», а также вошли в десятку лучших региональных отделений.

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